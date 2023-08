Panthers Wrocław słabsi od mistrzów Europy. Walka o play-offs trwa

Polacy słabsi od Austriaków

W 10. kolejce European League of Football Panthers Wrocław podejmowali na Stadionie Olimpijskim aktualnych mistrzów Europy - ekipę Vienna Vikings . W pierwszym spotkaniu w Wiedniu polskiemu zespołowi zabrakło zaledwie trzech punktów do wygranej mimo prowadzenia przez większość meczu .

W niedzielę było podobnie - Polacy również prowadzili przez dużą część spotkania, ale ostatecznie to Austriacy byli górą - tym razem okazali się lepsi o cztery punkty. Wśród wrocławian na wyróżnienie zasługuje rewelacyjny Jakub Ałdaś , który trafił trzy kopnięcia z pola - jedno z aż 55 jardów.

Mimo porażki znów pokazaliśmy, że należymy do europejskiej czołówki. Nasi gracze pokazali się z bardzo dobrej strony. W sobotę zagramy najważniejszy mecz w tym sezonie, do którego podejdziemy z maksymalnym zaangażowaniem. Naszym celem nadal jest zdobycie mistrzostwa

Bitwa o play-offs w tę sobotę

Panthers Wrocław wrócą do gry już za sześć dni. W sobotę 19 sierpnia o 17.00 wrocławianie podejmą na Stadionie Olimpijskim ekipę Berlin Thunder w ostatnim meczu domowym sezonu zasadniczego. Wynik tego spotkania będzie decydujący dla końcowego układu tabeli i awansu do fazy play-off European League of Football. Bilety na mecz z Berlin Thunder są dostępne w serwisie Ticketmaster. Pojedynek będzie można śledzić również w Polsat Sport News. od godz. 16.55.