Panthers Wrocław poznali rywali w sezonie 2024

W sezonie 2024 European League of Football wystąpi łącznie 17 zespołów, które znów zostaną podzielone na trzy konferencje. System rozgrywek nie ulegnie zmianie, a to oznacza, że do fazy play-off awansuje sześć najlepszych drużyn sezonu zasadniczego. Finał ligi odbędzie się 22 września na Veltins-Arena w niemieckim Gelsenkirchen.