Choć nie zdołaliśmy awansować do półfinału rozgrywek, jestem dumny z całej naszej drużyny. Wykonaliśmy w tym sezonie wielką pracę, która z pewnością zaowocuje w przyszłości - budowa zespołu to proces, który wymaga czasu. Za rok wrócimy silniejsi i z takim samym celem - mistrzostwem European League of Football

~ Dave Christensen, trener główny Panthers Wrocław