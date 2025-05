Panthers Wrocław - Fehervar Enthroners. Skrót meczu [WIDEO]

Panthers Wrocław rozpoczęli sezon 2025 European League of Football w imponującym stylu, rozbijając Fehérvár Enthroners 55:12 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Już od pierwszych minut spotkania gospodarze przejęli pełną kontrolę nad grą, szybko budując przewagę, której nie oddali do końcowego gwizdka. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 28:6, a do przerwy Panthers prowadzili 35:12.