Koniec serii zwycięstw. Panthers Wrocław ulegają Austriakom na swoim terenie

Przyjezdni od samego początku udowodniali, że ich nader korzystny bilans nie jest dziełem przypadku. "Pantery" miały bardzo duży problem z tym, by przeciwstawić się rozpędzonemu rywalowi. Pierwszą kwartę Vienna Vikings wygrali 7:0 , a w drugiej podwoili swój dorobek punktowy z poprzedniej odsłony. Panthers Wrocław do przerwy przegrywało już 0:21 , przez co trudno było myśleć o korzystnym rezultacie.

Następne spotkanie European League of Football Panthers Wrocław rozegrają już 27 lipca o godz. 13:00. Rywal ponownie będzie z najwyższej półki. Polski zespół uda się do Monachium, by rywalizować z tamtejszym Munich Ravens. Można spodziewać się rywala na podobnym poziomie co Vienna Vikings - oba zespoły na ten moment mogą pochwalić się identycznym bilansem spotkań - osiem wygranych i tylko jedna porażka.