Kolejna porażka Panthers Wrocław

Niestety, skuteczność "Panter" zmalała do zera niemal do końca meczu. Zawodnicy z Bawarii wykorzystywali to i raz po raz dopisywali na swoje konto kolejne "oczka". W samej końcówce wrocławska ekipa zerwała się jeszcze do ataku, ale to było już zbyt mało. Ravens zanotowali siódme z rzędu zwycięstwo w lidze.