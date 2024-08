Historyczne zwycięstwo polskiego klubu. W tle dramat. Zawodnika zniesiono na noszach

Spotkanie z ekipą z Niemiec było ostatnim domowym starciem Panthers w sezonie. Gospodarze przystępowali do niego, mając w nogach mecz z Berlin Thunder - najdłuższy bój w historii rozgrywek, w którym do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było aż sześciu rund dogrywki! Ostatecznie wygrała go ekipa ze stolicy, a "Pantery" straciły tym samym szanse na awans do fazy play-off. Wrocławianie chcieli jednak zrobić wszystko, by godnie pożegnać się ze swoimi kibicami, którzy dość licznie tego dnia stawili się na Stadionie Olimpijskim.

