Gracze Panthers Wrocław wyróżnieni. Dostali nominacje do ligowych nagród

Panthers brylują w statystykach

Wrocławscy gracze nominowani

Dodatkowo czwórka zawodników Panthers Wrocław została także nominowana do indywidualnych nagród - Amerykanin Tony Tate w kategorii offensive player of the year, wspomniany Dawid Brzozowski jako homegrown of the year, Kacper Jaszewski - podstawowy skrzydłowy wrocławian - jako offensive rookie of the year oraz Timi Nuikka - młody fiński linebacker - jako defensive rookie of the year.