​Żużel. PGE Ekstraliga. Hampel nie pojedzie w Kryterium Asów

Jarosław Hampel nie wystąpi we wtorkowym Kryterium Asów. Z naszych informacji wynika, że może to mieć związek z niejednoznacznym wynikiem testu na koronawirusa.

Hampela zastąpi Fredrik Lindgren. Motor w sprawie Hampela milczy. Być może klub czeka na czwartkowe testy przed meczem z Włókniarzem i dopiero po nich przekaże oficjale informacje.

Dopiero co, z powodu koronawirusa trzech zawodników GKM-u, odwołano sobotni mecz tej drużyny ze Spartą, a już pojawia się ryzyko przełożenia kolejnego spotkania inauguracyjnej kolejki PGE Ekstraligi. Tym razem chodzi o mecz Motoru z Włókniarzem. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy Jarosław Hampel dostał niejednoznaczny wynik testu na koronawirusa.

Motor w tej sprawie milczy. Najpewniej klub chce poczekać na czwartkowe testy całej drużyny. Jeśli Hampel ponownie dostanie pozytywny wynik testu, to sprawa będzie jasna. Jeśli dołączy do niego jeszcze jakiś inny żużlowiec Motoru z TOP5, to mecz z Włókniarzem zostanie odwołany.

Istnieje też oczywiście opcja, że tylko Hampel będzie miał koronawirusa. Wtedy trafi on na 10-dniową izolację i opuści dwa pierwsze mecze Motoru, który i tak już ma kłopoty, bo w trzech pierwszych kolejkach nie może jechać Dominik Kubera. Zawodnik nie został potwierdzony do sezonu, bo Motor nie dogadał się z Fogo Unią Leszno odnośnie transferu. Motor czeka na 22. urodziny Kubery i wtedy potwierdzi go za darmo.