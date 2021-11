Złota Piłka jest trudna do wygrania bez wyniku reprezentacji. Lewandowski to odczuł

Radosław Nawrot

Przez lata uważano, że w zespołowej piłce nożnej Złota Piłka od redakcji "France Football" to nagroda indywidualna. Wyniki plebiscytu jednak temu przeczą. Robertowi Lewandowskiemu kulą u nogi ciążą wyniki reprezentacji, one też mogłyby go wynieść na szczyt. To dlatego rok temu był takim faworytem, a w tym roku - już nie.

