Najdziwniejsze derby w Polsce. Lech i Warta to światy równoległe

Nieżyjący już dziennikarz Radia Poznań Jacek Hałasik wspominał, jak niegdyś dostał w ucho od kibiców Warty Poznań za to, że wznosił okrzyki na cześć Lecha Poznań. Miało to miejsce w latach sześćdziesiątych i było jednym z ostatnich akordów jakiejś realnej rywalizacji między Lechem a Wartą o dominację w Poznaniu. Rywalizacji rozstrzygniętej na korzyść Lecha w sposób bezdyskusyjny.

Uważa się, że Lech przypieczętował swą dominację w Poznaniu wielkim boomem, jaki nastąpił tu po jego awansie do ekstraklasy w 1972 roku. Był to spektakularny powrót, w trakcie którego grający na wielkim Stadionie Szyca (wtedy 22 Lipca) poznański Lech notował ogromne frekwencje rzędu 50-60 tysięcy widzów na jednym tylko spotkaniu.

Reklama

Warta Poznań dopiero teraz może pobić swój rekord w ekstraklasie, gdy jest gospodarzem derbów z Lechem przy Bułgarskiej i może liczyć w niedzielę na frekwencję przekraczającą 20 tysięcy kibiców.

W rzeczywistości pozycja Lecha urosła w Poznaniu znacznie wcześniej. Już w latach sześćdziesiątych i mimo tego, że Kolejorz grywał bardzo nisko, chwilami wręcz w drugiej lidze, na mecze chodziły tłumy ludzi, a poznański klub już wtedy był pod tym względem fenomenem.

CZYTAJ TAKŻE: Czy Lech Poznań może kiedyś stracić swoją pozycję na rzecz Warty?

Warta Poznań po drugiej wojnie światowej była przedwojennym reliktem

Pamiętajmy, że Warta Poznań po drugiej wojnie światowej była przedwojennym reliktem, który jako "klub burżuazyjny" nie miał łatwego życia w stalinowskiej Polsce. Lech również, jako że Poznań znajdował się na marginesie Polski Ludowej pod względem dużych zakładów napędzających przemysł ludowej ojczyzny. Miał Zakłady Cegielskiego, ale próby podpięcia pod niego któregoś z poznańskich klubów kończyły się fiaskiem.

Warta Poznań i Lech Poznań nie były pupilkami PRL

Warta Poznań została zdegradowana w 1950 roku. Lech Poznań, nawiasem mówiąc, niewiele później, bo w 1957 roku, przy czym w jego wypadku była to degradacja chwilowa i czasowa. Warta spadła na całą epokę, a do najwyższej ligi wróciła już po upadku PRL. Uformował się więc w Poznaniu jasny układ - Lech nadawał ton i grał wysoko, a Warta pałętała się niżej i po wojnie mieliśmy jedynie dwa sezony, w których kończyła sezon wyżej niż Lech. Więcej o tym można przeczytać tutaj.

Zieloni wrócili do Ekstraklasy w 1993 roku, ale na bardzo krótko. Wtedy był to rodzaj kaprysu ludzi, którzy postanowili wspierać finansowo ją a nie Lecha. Nic trwałego. Teraz sytuację mamy inną, bo chociaż Warta co roku skazywana jest - z racji chociażby potencjału i niskiego budżetu - na pewną degradację, to jednak w lidze pozostaje i jej współistnienie z Lechem zaczyna mieć miejsce na zupełnie innej płaszczyźnie niż przed 2020 rokiem. To może być ciekawe zjawisko socjologiczne.

Warta nie zagrozi pozycji Lecha i nie ma takich ambicji, jednakże jest z nim w bezpośredniej konfrontacji i bliżej niż przez ostatnie 70 lat razem wzięte.

Czym w pysk dostawali kibice Lecha Poznań przez ostatnie siedem lat [GRA NAWROTA o mistrzostwie dla Lecha Poznań]