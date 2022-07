Lewandowski bez FC Barcelona byłby niepełny. Nie wiedzielibyśmy wszystkiego

Nie jest powiedziane, że przejście do FC Barcelona to początek wielkiej, wspaniałej kariery . Niektórzy wielce piłkarze świata odbijali się od niej jak od muru, weźmy chociażby Diego Maradonę, dla którego gra w Blaugranie była bodaj najgorszym okresem w karierze. Nie jest więc powiedziane, że i Robert Lewandowski na pewno zrobi karierę w Katalonii. Niemniej musiał tu trafić.

Tu albo do Realu Madryt, do którego przymierzano go przed laty, gdy po raz pierwszy pojawiły się wieści o jego możliwym odejściu z Bayernu Monachium.

W przypadku zawodników takiego formatu jak Robert Lewandowski dopiero bowiem przejście do FC Barcelona albo Real Madryt powoduje, że staję się ostatecznie spełnieni. Dopiero wylądowanie w którymś z tych dwóch ikonicznych klubów świata powoduje, że ich kariera zostaje zwieńczona. Bez tego nie dowiedzielibyśmy się o nich wszystkiego, tak jak w pewnym sensie nie dowiedzieliśmy się o Pele, który do końca kariery pozostawał w Brazylii i dopiero na koniec znalazł się w USA. Zawsze bez odpowiedzi pozostaną pytania, co by było gdyby...

FC Barcelona zmaga się z zarzutami, że w ostatnich latach wydała pół miliona euro na nieudane transfery i że jej polityka transferowa ostatnich czasów to katastrofa. Teraz ma się to zmienić właśnie za sprawą Roberta Lewandowskiego, na którym spocznie bardzo poważne zadanie. Mówił o nim sam - ma wyprowadzić kataloński klub z kryzysu, przywrócić mu dawny blask.

El Clasico z Robertem Lewandowskim

To za jego sprawę i być może rywalizacji Polaka z Karimem Benzemą temperaturę może odzyskać El Clasico - mecz, który stanowi kwintesencję klubowej rywalizacji i wzór tego, czym taka rywalizacja być może. Rywalizacja skupiająca na sobie uwagę już całego świata, a nie tylko jego wycinka i rywalizacja, która wymaga określenia się jednoznacznie, po której jest się stronie. Robert Lewandowski przenosi się do takiego właśnie świata.

Pewnie mógłby grać w Bayernie Monachium do końca kariery. Jednocześnie pojechać jeszcze na mundial do Kataru, może na Euro 2024 do Niemiec, kto wie, może i na kolejne piłkarskie mistrzostwa świata w Ameryce Północnej. Mogłoby być jak do tej pory, ale już nie będzie. Transfer do FC Barcelona sprawia, że kariera Roberta Lewandowskiego się spełni i dzięki temu transferowi przekonamy się, jak poradzi on sobie w nowym świecie, poza umoszczonym już od ponad dekady grajdołkiem w Niemczech.

Przekonamy się, jak wielkiego formatu jest zawodnikiem.