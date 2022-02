Dopuszczenie Kamiły Walijewej do rywalizacji w kategorii solistek ma ogromne znaczenie nie tylko dla walki z dopingiem, klasyfikacji najlepszych łyżwiarek figurowych świata na tych igrzyskach, ale także dla kwestii fair. Rosja przyjechała oto na igrzyska w Pekinie bez swojej flagi i hymnu jako teoretyczny banita światowej społeczności sportowej ukarany za stosowanie metodycznego dopingu. Przyjechała jednak jak gdyby nigdy nic. Możliwe, że brak wysłuchania hymnu i zobaczenia wciągniętej na maszt flagi jest dokuczliwy, ale prawdziwej kary w postaci braku medalu dla Rosjan nie ma. Mogą te krążki bez przeszkód zdobywać.

Co więcej, mogą je zdobywać w obliczu możliwej agresji na Ukrainę, na progu złamania świętego pokoju olimpijskiego. Mogą je zdobywać nawet w sytuacji, gdy zostaną przyłapani na dopingu, jak w wypadku Kamiły Walijewej. Mogą je zdobywać bez żadnych przeszkód, choć brzemię ich przewinień aż ciąży.





Przecież Rosja została wyrzucona na margines sportu za stosowanie dopingu, po czym przyjeżdża do Pekinu bez flagi i hymnu i nadal to robi. Nadal stosuje niedozwolone wsparcie, drwiąc przy tym z kar, jakie na nią niby nałożono. Cóż to bowiem jest za kara? Zastanówmy się chwilę nad tym - jak realnie ukarani zostali Rosjanie za doping i co zrobiono, aby wykluczyć ze sportu takie przypadki jak Kamiły Walijewej? Wyrzucamy z pokoju kogoś, kto stosuje zakazane sztuczki, a ten wchodzi oknem i udając skruszonego, robi raz jeszcze to samo.



Efekt jest taki, że łyżwiarki w łyżwiarstwie figurowym muszą rywalizować z dopingowiczką, a łyżwiarki w short tracku nie rywalizują z zawodniczkami takimi jak Natalia Maliszewska, którą z rywalizacji wykluczyły trzy pozytywne testy na obecność koronawirusa, przy jednym negatywnym. Tutaj MKOl i organizatorzy igrzysk wykazali się stanowczością. W przypadku dopingu i Rosji - już nie.



