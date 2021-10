Nie ma człowieka z Szombierek, który nie znałby Henryka Peszke. - Wszyscy marzyliśmy o wielkiej piłkarskiej karierze. Kiedy przychodziliśmy do Szombierek, od nas trenował. Powtarzał nam: ty trenuj pamponiu, bo ty zagramanica jedziesz"* - wspomina Krzysztof Woźniak, członek zarządu Szombierek i drużyny oldbojów "Zielonych".



Henryk Peszke opiekował się nami na boisku i poza nim

Był ceniony, lubiany, niepowtarzalny. Do historii przeszedł jako wychowawca wielu pokoleń piłkarzy - Pan Peszke to był super-człowiek, opiekował się nami na boisku i poza nim. Klub pomagał piłkarzom przy zrobieniu matur, pan Peszke zawsze przychodził po mojego tatę i ten zawsze, chcąc nie chcąc, musiał iść do szkoły. Potem, po latach mój tata grał jeszcze u niego w rezerwach i sam był grającym asystentem - wspomina Jacek Bykowski, syn Stanisława, piłkarza Szombierek w latach 60. i 70. - Odszedł jeden z ostatnich trenerów ze starej gwardii - żałuje Jacek Kapciak, inny gracz oldbojów Szombierek.



Reklama

Mistrzostwo Śląska w... piłce ręcznej jedenastoosobowej

W Szombierkach gra w latach 60, choć akurat nie w sezonie kiedy Szombierki zdobyły wicemistrzostwo (w 1965 roku). Wielokrotnie u niego bywałem, ostatni raz kilka miesięcy temu. Wraz z żoną Krystyną wspominał rodzinne opowieści. W piłkę grał już jego ojciec Alfred, choć syn nie pamiętał w jakiej drużynie. - Podczas wojny, jak nadciągał Rus, to uciekaliśmy do Saksonii. Tam my mieli ciotka. Jechaliśmy pociągiem i akurat był największy nalot na Drezno. Całe miasto zbombardowane. Pociąg stał w polu, światła zgaszone, modliliśmy się, żeby nas też nie zbombardowali. Wróciliśmy na Śląsk kiedy w Niemczech trwały walki. Tu są nasze korzenie - opowiadał mi Henryk Peszke. - Śląsk był pod okupacją rosyjską i było ciężko, bo mówiliśmy po niemiecku. Źle się do nas odnosili. W szkole znalazła się nauczycielka, która uczyła mnie polskiego po lekcjach. Najpierw na Bobrku trenowałem piłkę ręczną i zrobiliśmy mistrzostwo Śląska w odmianie jedenastoosobowej. Grałem na pomocy. Latałem i byłem głupi. Ojciec, którego po wojnie wywieźli do Związku Radzieckiego, cudem wrócił i pracował w kopalni Szombierki. Dostał przydział i na początku lat 50. przeprowadziliśmy się na fińskie domki na Szombierkach - wspominał Henryk Peszke. W 1954 roku zdobył jako junior Szombierek wicemistrzostwo Polski - już w piłce nożnej...



Szombierki Bytom: pogrzeb w środę rano

Miał 85 lat. Pogrzeb ma odbyć się w środę rano w starym kościele na Szombierkach. R.I.P.



*można więc zastanawiać się czy to nie pierwowzór powiedzenia z Piłkarskiego Pokera: " ty więcej trenuj, ty zagranica jedziesz"