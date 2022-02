Przeciwności losu sprawiają, że zawodnik staje się twardszy, bardziej odporny, z większą determinacją walczy o cel. Okoliczności się zmieniają i przeszkody potrafią zaskoczyć, na tyle, że... ręce opadają i wydaje się, że nic nie da się już zrobić. Przypadek Natalii Maliszewskiej ma jednak szansę przejść do historii polskiego olimpizmu jako jedyny w swoim rodzaju. Ciągle wierzę w happy end...

Natalia Maliszewska się nie poddaje

Jak wiadomo, po pozytywnych wynikach testów nasza łyżwiarka musiała udać się na izolację. Pełne odosobnienie, ciągła dezynfekcja, jedzenie podawane przez roboty... Wiadomo jak musiała i musi się czuć. Może przepaść kilkuletnia praca i być może najlepsza okazja w karierze na zdobycie medalu olimpijskiego. W tej samotności huśtawka nastrojów: kolejny test i... wynik negatywny. Rety! Wyobrażam sobie to zmartwychwstanie w myślach, jeszcze nie wszystko stracone. Niestety: kolejne dwa testy - znowu pozytywne. Trzeba siedzieć w zamknięciu... Od czego mogła się na nowo zakazić? Od lampy, od łóżka? Bo jeśli nie zakażenie wchodzi w grę to co? Ułomność testów? Czy Medyczny Panel Ekspercki do którego w Pekinie można się odwołać uwzględni, że skoro wyniki są graniczne, to Polka nie stanowi już zagrożenia dla innych zawodniczek?

Szanse są iluzoryczne. Ciągle wierzę jednak, że się uda, wierzę w dobry los Natalii Maliszewskiej. To przecież twarda zawodniczka, zaprawiona w bojach poza torem, nie poddaje się. Walczy do samego końca, niczym gwardia napoleońska generała Pierre’a Cambronne pod Waterloo... Pamiętacie rok 2015? Wtedy właśnie została pierwszą polską zawodniczką startującą w short tracku, która wdrapała się na podium zawodów Pucharu Świata. Zajęła wówczas drugie miejsce na 500 metrów w Montrealu. Kilka miesięcy przed tym sukcesem, na skutek konfliktu z ówczesną trenerką polskiej reprezentacji, została usunięta z kadry narodowej. Mało tego; związek wstrzymał jej stypendium. Nieustępliwa zawodniczka przygotowywała się wówczas do sezonu z własnym trenerem. Wyszło na jej, po sukcesie w Montrealu przywrócono jest stypendium...

Natalia Maliszewska wyjdzie na lód?

Nasza łyżwiarka jest nieustępliwa poza torem, wcześniej tylko chciałem, teraz wręcz marzę, żeby mogła własną nieustępliwość pokazać również na torze. Zawody na koronnym dystansie Maliszewskiej, na 500 m, już w sobotę.

Ostateczna decyzja Medycznego Panelu Eksperckiego może przyjść późnym popołudniem, wówczas zawodniczka nie zdąży na trening. To oznaczałoby, że sobotni start byłby jej pierwszym kontaktem z lodem po chorobie.

Pomyślcie, na co jest szansa, jeśli tak się stanie! Czyż to nie byłaby właśnie jedna z najpiękniejszych kart w polskiej historii zimowych igrzysk olimpijskich?