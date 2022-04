Czy Górnik Zabrze powinien zmienić barwy

Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że w Polsce znalazło się bardzo wielu obywateli tego kraju. Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło niespełna trzy miliony uchodźców. Wielu z nich znalazło się na Śląsku.

Tak się składa, że barwy identyczne z flagą Rosji ma Górnik Zabrze. W wielu miejscach na Śląsku te barwy są eksponowane, często symbolizują, że ludzie z tego miejsca kibicują właśnie Górnikowi. Podobnie zresztą jest z innymi śląskimi klubami.

Obrażanie inteligencji Ukraińców

Na katowickim osiedlu Witosa nieużywany kiosk tuż przed wojną na Ukrainie został pomalowany w barwy GKS-u Katowice i Górnika Zabrze. Wybuchła afera, jeden z mieszkańców napisał do Urzędu Miasta pismo z prośbą żeby barwy przypominające flagę Rosji zostały usunięte.

W ten sposób zrodził się wydumany, w mojej opinii, problem. Pojawiają się oto gorliwcy, którzy uważają, że "epatowanie" barwami Górnika wywołuje w uchodźcach traumę. W ich oczach barwy klubowe Górnika mają jakoby kojarzyć się tylko i wyłączenie z agresorem i Putinem. Według mnie to obrażanie inteligencji Ukraińców przebywających na Śląsku. Naprawdę nie trzeba być szczególnie zmyślnym żeby domyślić się o co chodzi. A jeśli ktoś rzeczywiście odczuwa niepokój i dyskomfort z tego powodu to wytłumaczenie istoty problemu powinno zająć pięć sekund. To już nie są nawet opary politycznej poprawności, to farmazony, to jedynie jakaś dziwaczna nadgorliwość, a nadgorliwość jest przecież gorsza od faszyzmu.

Skoro zajmuję się absurdalnym tematem to wysunę absurdalne argumenty. Czy gdyby Finlandia napadła Szwecję (co nigdy się nie zdarzy) wysuwalibyśmy żądania wobec Ruchu Chorzów? Czy gdyby Jamajka napadła Haiti (co nigdy się nie zdarzy) wysuwaliśmy żądania wobec GKS-u Katowice? Czy gdyby Holandia napadła Belgię (co nigdy się nie zdarzy) wysuwalibyśmy żądania wobec Wisły Kraków? Prawda, że to głupie?

Barwy powinny zniknąć. Z zabytkowych kamienic

Jeśli barwy Górnika albo innych klubów powinny skądś zniknąć to jedynie z miejsc gdzie na pewno w ogóle nie powinny się znaleźć czyli z murów zabytkowych kamienic. To jest zwykła dewastacja, bez względu na kolory, którymi się ją dokonuje.

Dlatego odpowiedź na pytanie zawarte w tytule brzmi: oczywiście, że nie. Górnik nie powinien zmieniać barw. Nie popadajmy w paranoję.