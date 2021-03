W eliminacjach do katarskiego mundialu Argentyna miała właśnie rozegrać mecz z Urugwajem. Mecz został przełożony z powodu koronawirusa. Ku pokrzepieniu serc wyciągam z archiwum jeszcze przedwojenne zdjęcie Argentyny sprzed innego meczu z odwiecznym rywalem.

Mamy 11 listopada 1937 roku: Argentyna pokonuje Urugwaj 5-1.

Poprzednik Diego Maradony

Asem tamtej drużyny był José Manuel Moreno, który współtworzył słynny atak River Plate zwany "La Máquina". Moreno uważany był za jednego z pięciu najlepszych piłkarzy Ameryki Południowej XX wieku. W reprezentacji grał między 1936 a 1950 rokiem, wygrał w tym czasie trzy razy Copa America. Zdobywał mistrzostwo w klubach aż czterech państwo - Argentyny, Meksyku, Chile i Kolumbii.



Na zdjęciu w górnym rzędzie: bramkarz Atilio Herrera z Gimnasia y Esgrima, obrońca Bruno Rodolfi z River Plate, pomocnik Antonio Sastre z Independiente, pomocnik Oscar Montañez z Gimnasia y Esgrima, obrońca Lorenzo Gilli z San Lorenzo, pomocnik Celestino Martínez. W dolnym rzędzie od lewej: napastnik Carlos Peucelle z River Plate, napastnik José Manuel Moreno z River Plate, napastnik Manuel Fidel z Gimnasia y Esgrima, napastnik Herminio Massantonio z Huracanu i napastnik Enrique Garcia z Racingu.

Puchar od angielskich złotników

Ciekawe, że w roku, z którego pochodzi zdjęcie, Argentyna wygrała Copa America, choć fotka, którą widzicie nie pochodzi jednak z tej imprezy. Na zdjęciu bowiem drużyna Argentyny, która mierzyła się z Urugwajem o... Copa Lipton. Było to trofeum ufundowane przez szkockiego magnata herbacianego Thomasa Liptona pod warunkiem, że w meczach będą uczestniczyli gracze tylko z rodzimych klubów. Był to niezwykle efektowny puchar wyrzeźbiony przez angielskich złotników. Argentyna rywalizowała o to trofeum z Urugwajem od 1905 roku.

Warto dodać, że tamten mecz był już... 122 spotkaniem międzypaństwowym między tymi rywalami, a był dopiero - przypomnijmy - 1937 rok!