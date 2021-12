W 2018 roku Adam Nawałka słusznie stracił stanowisko selekcjonera. W złym stylu nie wyszedł z grupy na rosyjskim mundialu, Polska zajęła ostatnie miejsce w grupie. Zawsze uważałem, że selekcjonera powinny weryfikować jedynie wyniki. Żadne inne powody nie powinny wchodzić w grę, także po to żeby nikt nie uważał, że coś dzieje się "po znajomości". Polska powinna mieć ambicje wyjścia z grupy na każdych mistrzostwach świata i Europy. Co zdarzy się więcej to już sukces.



Dlaczego uważam, że Nawałka powinien wrócić? Bo:

Nawałka ma doświadczenie

a) bo ma selekcjonerskie doświadczenie poparte konkretnym osiągnięciem: na mistrzostwach Europy w 2016 doszedł aż do ćwierćfinału a strefę medalową przegrał w karnych z późniejszym mistrzem Europy. Znaczy - wie jak to się robi;

Nawałka zna polską specyfikę

b) bo baraże są już za chwilę. Nie ma sensu zatrudniać na tym stanowisku żadnego obcokrajowca, który wszystkiego musiałby się uczyć od początku, łącznie z polską specyfiką. Musiałby dopiero poznawać piłkarzy, zastanawiać się nad ustawieniem, musiałby sprawić, że zawodnicy by mu i w niego uwierzyli a jak to zrobić bez próby generalnej?;



Nawałka nie musi marnować czasu

c) bo trzon obecnej reprezentacji pamięta go z poprzedniej kadencji. Nie będzie więc marnowania drogocennego czasu na obwąchiwanie. Kręgosłup tej kadry grał za Nawałki: bramkarz Szczęsny - obrońcy Glik i Bednarek - pomocnicy Krychowiak i Zieliński - napastnik Lewandowski występowali podczas poprzednich mistrzostw świata w Rosji;

Nawałka ma czystą głowę

d) bo jest wypoczęty po ostatniej przerwie, zapewne z czystą głową w ogóle i niesfrustrowany wynikami jakiejś prowadzonej przez siebie drużyny klubowej (frustracja musi dopaść prędzej czy później każdego trenera pracującego w polskiej lidze).



Żeby było jasne: kontrakt z Adamem Nawałką - a jeśli nie z nim to z każdym innym trenerem - powinien być terminowy i wygasać z końcem marca. W razie awansu powinien być automatycznie przedłużony do końca mistrzostw świata w Katarze.

Paweł Czado

