Wielki Tydzień polskiej siatkówki

Chociaż dzisiaj świąteczny "Lany Poniedziałek", to chyba nie tylko kibice siatkówki w całej Polsce wciąż celebrują wydarzenia z połowy zeszłego tygodnia. Wszak nigdy wcześniej dwie drużyny z kraju nad Wisłą nie przedarły się do finału Ligi Mistrzów w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu. Dlatego jest co świętować, i co ważne dla innych dyscyplin, jest z kogo brać przykład. ZAKSA i Jastrzębski pokazały, jak to się robi. I udowodniły, że nie zawsze trzeba mieć wielkie pieniądze, aby odnosić sukcesy w sporcie.