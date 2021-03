Liga Mistrzów. Robert Lewandowski w starciu z historią

​Czy mając aż sześć goli straty do Erlinga Haalanda Robert Lewandowski jest w stanie obronić tytuł króla strzelców w Lidze Mistrzów? Cel Polaka jest ambitniejszy. Dziś Bayern gra z Lazio niemal pewny awansu do ćwierćfinału.

443 minuty spędził na boisku w tej edycji Ligi Mistrzów. Zdobył cztery bramki więc średnio strzela co 111 minut. Oczywiste jest, że siły Polaka trzeba zachować na kluczowe starcia. Trener Hansi Flick nie wystawił Lewandowskiego w dwóch meczach kończących fazę grupową Ligi Mistrzów i dziś także może go oszczędzać. Po porażce w Rzymie 1-4 Lazio musi zdobyć na Alianz Arena aż cztery bramki, by marzyć o ćwierćfinale. Biorąc pod uwagę różnicę klasy obu rywali, to misja niemożliwa.

Porównanie z legendą

Erling Haaland spędził na boisku w tej edycji Ligi Mistrzów 525 minut zdobywając 10 bramek. W dodatku Borussia Dortmund jest w ćwierćfinale, więc 20-letni Norweg wciąż może poprawiać swój osobisty wynik. Jego przewaga nad drugim w klasyfikacji Kylianem Mbappe z PSG wynosi aż cztery gole, tyle samo co Francuz zdobyło jeszcze pięciu innych graczy (Neymar, Olivier Giroud, Youssef En-Nesiri, Alvaro Morata, Marcus Rashford). Trzej ostatni odpadli z rozgrywek.

Czy Lewandowski myśli w ogóle o pogoni za Haalandem? Chyba nie. Dla Polaka liczy się inny historyczny wynik - z Bundesligi. Ma 32 gole na dziewięć kolejek przed końcem. Jest w stanie poprawić rekord Gerda Muellera, który w sezonie 1971-1972 roku zdobył w lidze niemieckiej 40 bramek.

Królem strzelców Ligi Mistrzów Lewandowski był w poprzednim sezonie. Zdobył 15 goli, Haaland 10. W tym roku cel jest jeden: obronić pozycję Bayernu na europejskim szczycie. Nie udało się to Bawarczykom od 45 lat. W latach 1974-1976 Puchar Europy trzykrotnie zdobywała drużyna z Seppem Maierem, Gerdem Muellerem, Ulim Hoenessem, Franzem Beckenbauerem, a potem i Karlem-Heinzem Rummenigge. Od tamtej pory Bayern trzy razy wygrywał rozgrywki (2001, 2013, 2020), ale nigdy nie obronił trofeum.

Wielki cel Lewandowskiego

Pół roku temu Lewandowski powiedział, że Bayern gra teraz najlepszy futbol w swojej historii. Najwyraźniej ambicje Polaka sięgają zmierzenia się z legendą zespołu z lat 70, którego gwiazdy rządzą dziś klubem. W erze Ligi Mistrzów, czyli od 1993 roku trofeum potrafił obronić wyłącznie Real Madryt. To pokazuje skalę wyzwania. Drużyna z Lewandowskim jest bardzo mocna, ale do zrealizowania wielkiego celu droga wciąż daleka. Bayern będzie potrzebował goli Polaka dopiero teraz, gdy rozgrywki wkroczą w fazę rozstrzygnięć. Przy okazji Lewandowski rywalizuje z Karimem Benzemą o miejsce na podium w klasyfikacji strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów.

Jak trudno zdobywa się gole w Champions League pokazuje przypadek napastnika tej klasy co Urugwajczyk Luis Suarez. W meczu wyjazdowym w tych rozgrywkach trafił ostatnio do siatki we wrześniu 2015 roku. Barcelona broniła wtedy trofeum. Potem w 24 kolejnych spotkaniach na wyjazdach Suarez gola już nie zdobył. Dziś musi przerwać fatalną serię, by jego Atletico zachowało szanse na ćwierćfinał w starciu z Chelsea w Londynie. W pierwszym meczu Anglicy zwyciężyli 1-0 po cudownej bramce przewrotką mistrza świata Oliviera Giroud. Francuz zdobył w tym sezonie Ligi Mistrzów aż sześć bramek choć grał zaledwie 230 minut. Średniej (gol co 38,3 minuty) mogą zazdrościć mu wszyscy. Nawet Lewandowski.

Polakowi mogą zazdrościć wszyscy. Był najlepszym piłkarzem świata w 2020 roku. Bayern wygrał poprzednią edycję Ligi Mistrzów w sposób najbardziej spektakularny z możliwych: same zwycięstwa i bilans bramkowy 43-8. Nikt przed nim nie podbijał Europy w takim stylu.



Dariusz Wołowski