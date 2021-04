No i Eltrox Włókniarz przegrał u siebie z Fogo Unią Leszno, a już się niektórzy rozmarzyli, że mistrz Polski przegra drugi mecz z rzędu i zacznie się martwić o to, jak tu się wczołgać do play-off. Za Włókniarzem miał przemawiać tor, trener, nowi zawodnicy i tyrystor Leona Madsena. Nic to jednak nie dało. Unia odbiła sobie punkty stracone u siebie z Moje Bermudy Stalą Gorzów.

Rację mieli ci, którzy mówili, że Włókniarz będzie miał z Unią kłopoty, że raczej to przegra. Tłumaczono mi: słuchaj stary, Unia to nie Wilki. Jeśli tam Leon Madsen przegrywał starty i objeżdżał na trasie Patryka Wojdyło, to nie znaczy, że z Unią będzie tak samo. Emil Sajfutdinow, to nie Wojdyło. W ogóle Unia ma mocniejszych zawodników. Potwierdziło się. Leon słaby na starcie, a szybki na dystansie (to efekt działania nowego tyrystora) był najlepszym zawodnikiem Włókniarza, ale wygrał tylko dwa z sześciu biegów. Na tle kolegów wyglądał bosko. Teoria z Wilkami w tle jednak się potwierdziła.

Kolejna sprawa, to częstochowski tor. Pamiętamy, jak rok temu doszło z tego powodu do rozwodu klubu z trenerem Markiem Cieślakiem. Wtedy tor przeorano, dosypano nowej nawierzchni, bo prezes chciał spełnić marzenie kibiców, by wrócił stary częstochowski tor. Dobry do ścigania. I ten tor wrócił, ale problem polega na tym, że ta nawierzchnia jest tak prosta w obsłudze, że nie jest wielkim atutem gospodarzy. Goście potrafią go łatwo rozszyfrować i z powodzeniem się na nim ścigać.

Reasumując nie pomógł dobry kontakt trenera z zawodnikami, ani bardzo dobra (choć nie znakomita) jazda Madsena i świetna postawa juniorów. Przyjazny tor i mocny rywal zweryfikowały aktualną wartość Włókniarza. Ona pewnie z czasem wzrośnie. A poza wszystkim, to w Częstochowie pewnie doskonale wiedzą, nad czym mają pracować.

A już tak na marginesie, to wygrana Unii w Częstochowie pokazała, że nie trzeba mieć mocnych juniorów, żeby wygrywać ważne i trudne mecze. Kacper Pludra i Krzysztof Sadurski zdobyli razem 1 punkt. Dostali go właściwie za darmo w biegu młodzieżowym.

Co poza tym? Trzeba odnotować komplet Bartosza Zmarzlika, choć Motor Lublin u progu sezonu słaby, a opowieści o Marku Karionie mającym zastąpić Dominika Kuberę już można między bajki włożyć. Jazda Wiktora Lamparta jest dla mnie z kolei potwierdzeniem tezy, że jak się ma w bardzo młodym wieku dziecko na głowie, to robi się problem. Wiktorowi życzę szybkiego uporządkowania spraw, bo gość o takim talencie jest polskiemu żużlowi potrzebny.

