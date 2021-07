Żużel. Janowski to wierna kopia Zmarzlika z zabawką za 8 tysięcy

W niedzielę Maciej Janowski rozdawał karty na stadionie Fogo Unii. Znowu był szybki, piekielnie szybki. Jak się patrzyło na jego jazdę, to można było odnieść wrażenie, że to jedzie Bartosz Zmarzlik w kevlarze Betard Sparty. Podobna sylwetka, podobny styl, tyłek uciekający z siodełka, no a do tego ekstra rozwiązanie, z którego korzystał Greg Hancock.

