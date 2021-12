Tak sobie myślę, że może prezes stając do zdjęcia z Maksymem Drabikiem, uświadomił sobie, że jak w sezonie 2022 nie zdobędzie złota, to może już nigdy ta sztuka mu się nie uda. Fakty są takie, ze w przyszłym roku Motor nie może, Motor musi.

Wiktor Lampart kończy wiek juniora, więc Motor musi

Dlaczego musi? Dlatego, że potem wiek juniora kończy Wiktor Lampart. To będzie jego ostatni sezon jako młodzieżowca. Po 2022 roku po parze Lampart - Mateusz Cierniak zostanie tylko wspomnienie. Jednak póki ten duet jest, to trzeba korzystać z okazji. A mając tych dwóch, grzechem byłoby nie stanąć znowu na podium. Mając tych dwóch, realnie można snuć plany o złocie i zrzuceniu Betard Sparty z mistrzowskiego tronu.

Reklama

Bez Lamparta już nie będzie tak łatwo. Jasne, klub może za rok kupić innego dobrego juniora, ale to też nie będzie takie proste. A już na pewno będzie bardzo kosztowne. Wystarczy wspomnieć wszystko to, co działo się w ostatnim oknie wokół Bartłomieja Kowalskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Pozbyli się Niemców w białych rękawiczkach. WIDEO INTERIA.TV

W sezonie 2023 Motor już nie będzie taki mocny, jak za rok

Zresztą, jakby nie spojrzeć, Motor po 2022 roku mocno się zmieni. Lampart przejdzie najpewniej na pozycję U-24. A zakładając, że zostaną Drabik i Dominik Kubera należy przyjąć, że zabraknie miejsca dla Jarosława Hampela. Chyba że zostanie i zgodzi się walczyć o skład z młodymi wilczkami. Taka sytuacja zawsze jednak rodzi problemy, więc tak, upieram się, że Motor 2022 będzie mega-mocny, a Motor 2023 już taki silny nie będzie.

W Motorze pracują mądrzy ludzie, więc coś czuję, że za rok będzie w Lublinie duże ciśnienie. Powtórzę, taka szansa na historyczne złoto, tak mocny skład, może się już nie powtórzyć.

Inna sprawa, że konkurencja nie śpi. O drugim złocie z rzędu marzy Sparta, a eWinner Apator Toruń nie po to zbudował świetny skład i wydał 5 milionów na dwie gwiazdy, żeby skończyć sezon bez finału. Nawet Moje Bermudy Stal Gorzów, choć ma dziury na juniorce, bardzo chce jechać o tytuł. Ja już zacieram ręce, bo szykuje się nam naprawdę świetny sezon. Szkoda tylko, że jeszcze tyle trzeba czekać na start ligi.