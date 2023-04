Z pustego i Salamon by nie nalał

Oceniając piłkarzy Kolejorza można mówić, że wielu zagrało źle, a niektórzy beznadziejnie. Nie ma kogo wyróżnić na plus. Z pewnością ten mecz długo będzie powracał w nocnych koszmarach Filipa Bednarka, który mógł się zachować lepiej przy trzech bramkach. Zdecydowanie nie był to jego dzień, ale też nie pomagali mu ani Lubomir Satka, ani Rebocho, ani Antonio Milić. Wśród tych, którzy zaliczyli beznadziejny występ trzeba wymienić także Jespera Kalströma, i Filipa Marchwińskiego. O ile w całych rozgrywkach zazwyczaj same komplementy zbierał Mikael Ishak, to tym razem nawet on zawiódł w dość ważnym momencie. Chodzi o sytuację, w której mógł strzelać na bramkę, ale zamiast tego próbował wymusić rzut karny. Owszem, zaliczył ładną asystę przy wyrównującym golu Velde, ale to zdecydowanie był mecz poniżej jego normalnego poziomu.