Włodarczyk, czyli kolejny wyrzut sumienia Legii

No i stało się – Górnik Zabrze sprzedał właśnie swojego napastnika Szymona Włodarczyka do Sturmu Graz. Na konto klubu z Górnego Śląska wpłynęło 3 miliony euro. Można powiedzieć, że dla tego zasłużonego klubu w ostatnich latach ta transakcja to interes życia, a w tym oknie transferowym w naszym kraju, to prawdziwy hit, najdroższy transfer. Niestety transfer z Ekstraklasy, a nie do naszej ligi. Młody napastnik spędził w broniącej się przed spadkiem drużynie zaledwie jeden sezon. Zagrał w nim 30 spotkań, strzelił 9 goli i zaliczył jedną asystę. I co warto pamiętać i na co zwrócić uwagę – rok wcześniej przeniósł się do Zabrza z warszawskiej Legii praktycznie za darmo!