W Lidze Narodów możemy zaskoczyć wszystkich. Najbardziej samych siebie

Dariusz Dziekanowski: Chorwaci są na fali opadającej

Co do Chorwatów - w tym wypadku jest raczej odwrotnie, to znaczy są na fali opadającej. Jeśli narzekamy na Roberta Lewandowskiego, to w porównaniu z Luka Modriciem, Lewy jest i tak w lepszej sytuacji - jest kluczowym piłkarzem Barcelony, podczas gdy Chorwat w Realu Madryt zaczyna grywać coraz rzadziej. No i są Szkoci, którzy w indywidualnym zestawieniu z poszczególnymi graczami z naszej drużyny, wypadają blado, ale w reprezentacji tworzą zgrany, waleczny kolektyw. Czyli mają to, czego w ostatnim czasie nam brakuje.

Największą niewiadomą tej grupy... jesteśmy my. Rozgrywki Ligi Narodów ruszają we wrześniu. To niby całkiem niedługo, ale dla nas, to lata świetlne. Trudno przewidzieć co się do tego czasu wydarzy. Po drodze mamy przecież baraże. Jeśli nie uda nam się awansować do turnieju w Niemczech, to prawdopodobnie czeka nas mocny wstrząs - zapewne odejdzie Robert Lewandowski, nie wiadomo co z Wojciechem Szczęsnym, nie wiadomo, czy tę drużynę dalej prowadził Michał Probierz. A jeśli nawet awansujemy, to czy mamy gwarancję, że to nas zbuduje, że pójdziemy do góry? Po ostatnim wielkim turnieju (mundialu w 2022 roku) pojawił się największy kryzys tej drużyny od wielu lat. Jesteśmy więc wielką niewiadomą nie tylko dla rywali, ale przede wszystkim dla samych siebie.