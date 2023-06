Ale może teraz będzie lepiej? Z pewnością nie przeszkadza to potraktować tego wyniku, jako kolejny zwiastun jakiegoś przełomu w myśleniu o piłce w naszym kraju . Dotychczas pozostaje niesmak, jaki większość fanów ma po występie prowadzonej przez Czesława Michniewicza reprezentacji Polski podczas zeszłorocznego mundialu w Katarze. Niestety przykre jest, że do takiego topornego stylu dali się przekonać niektórzy kadrowicze, stanowiący o jej filarze - Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik czy Wojciech Szczęsny . Niektórzy wcielili się w rolę adwokatów ówczesnego selekcjonera i przekonywali publicznie, że inaczej się nie da. Dziś w kadrze na najbliższe mecze (towarzyski z Niemcami i eliminacyjny z Mołdawią) nie ma Krychowiaka, nie ma Glika. Zbieg okoliczności, czy może etapy procesu zmiany mentalnej? Chciałbym wierzyć, że jednak to drugie. A zaszczepiać nowe, zupełnie inne myślenie , trzeba w młodych, chłonnych umysłach zawodników drużyn juniorskich, a nawet jeszcze młodszych. W reprezentacjach, ale przede wszystkich klubowych akademiach. To musi być praca u podstaw.

Dwa słowa o Szymonie Marciniaku. Kilkakrotnie chwaliłem go w tym miejscu za jego pięknie rozwijającą się karierę. Trzeba powiedzieć wprost, że nasz arbiter stał się w futbolu postacią znaczącą, wręcz gwiazdą. Poprowadzić finał mundialu, kilka miesięcy później dostać finał Ligi Mistrzów - to prawie poziom, adekwatny do tego, jaki w piłce osiągnął Robert Lewandowski. Problem z popularnością jest taki, że trzeba umieć sobie z nią radzić i konsumować. Trzeba bardzo uważać z kim się spotykasz i po co. Niestety Szymona Marciniaka chyba lekko poniosło i dał się wykorzystać ludziom ze świata polityki, którzy nie kojarzą się z tymi samymi wartościami, które są promowane przez FIFA czy UEFA, czyli "fair play", "no racism", a które w pracy Marciniak nosi wypisane na sędziowskich koszulkach. Sławomir Mentzen, któremu udało się wykorzystać promocyjnie cenionego arbitra, to człowiek którego program nie tylko dalece odbiega od tych wartości, a wręcz można powiedzieć, że jest z nimi całkowicie sprzeczny.