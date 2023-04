Puchary to nie przygoda, tylko poważny biznes

Swoje uwagi do decyzji van den Broma wyraziłem w tym miejscu przed tygodniem i mecz we Florencji potwierdził, że nie były one bezzasadne. Gdyby zamiast poddawać zespół w Poznaniu, Holender z całych sił próbował wyegzekwować od swoich piłkarzy stuprocentowe poświęcenie do ostatniej minuty, to kto wie, jak ta rywalizacja finalnie by się zakończyła. Tym bardziej że - co również podkreślałem - na trybuny przyszło ponad 40 tysięcy kibiców. Skoro w rewanżu udało się na pewien czas doprowadzić do remisu w dwumeczu, to może ten jeden więcej gol strzelony przez Lecha u siebie dałby mu awans? Tego już się nie dowiemy...



Niektórzy komentatorzy i kibice używają określenia "piękna przygoda Lecha w pucharach dobiegła końca". Nie określałbym tego przygodą, a niestety nieco w ten sposób potraktował to John van Brom, kiedy przed tygodniem doszedł do wniosku, że już nie ma o co grać przeciwko Fiorentinie i trzeba skupić się na Ekstraklasie. To był błąd. Granie w europejskich pucharach dla polskich drużyn to nie przygoda, a twardy biznes. To tutaj zdobywa się punkty, prestiż i pieniądze. To tutaj promuje się piłkarzy i dzięki dobrej grze winduje się ich cenę. Dlatego w dwumeczu bezwarunkowo trzeba grać i walczyć o korzystniejszy wynik do ostatniej minuty. Szkoda, że w przypadku Lecha tak nie było i najwyraźniej zaszwankowało w tym przypadku przygotowanie mentalne.