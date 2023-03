Pokaz siły Lecha w Poznaniu, ważny test Kiwiora

Niezmiernie ważne było to, że piłkarze mistrza Polski na twardą, momentami agresywną grę Szwedów, odpowiedzieli tym samym. Dobrze, że prowadząca to spotkanie francuska arbiter Stepanie Frappart pozwoliła obu drużynom, mówiąc w przenośni, "dać sobie po razie", nie wyciągając pochopnie żadnych kartek. Goście ze Szwecji szybko przekonali się, że Lech nie przestraszył się zarówno ich fizycznych walorów, jak i tych piłkarskich. Odpowiedział pięknym za nadobne, nawet ze sporą nawiązką. I bardzo dobrze, tak trzymać. Teraz trzeba potwierdzić dobrą formę w lidze, bo po raz kolejny to podkreślę - Kolejorz będzie mógł uznać sezon za udany tylko wtedy, jeśli zajmie miejsce w pierwszej trójce i tym samym zdobędzie prawo gry w eliminacjach pucharów w przyszłym sezonie. Miejsce poniżej trzeciego oznaczać będzie, że jest to stracony sezon, nawet jeśli uda się awansować w LK do ćwierćfinału lub nawet dalej

W ekipie Arsenalu zadebiutował zaś Jakub Kiwior, który kilka tygodni temu przeniósł się do Londynu. Nie był to debiut marzeń, ale też nie popadałbym w paniczne tony i wieszczył, że teraz długo będzie czekał na swoją szansę. Jestem raczej optymistą i uważam, że to dobry sygnał, że Mikel Arteta dość szybko dał mu okazję występu w pierwszej drużynie. Jestem przekonany, że nawet jeśli uzna, że zawalił przy pierwszej bramce, to kluczowa będzie reakcja naszego zawodnika. Jeśli on sam się nie załamie i nie będzie wychodził na treningi ze zwieszoną głową, jeśli pokaże, ze jest odporny psychicznie i zdeterminowany, by walczyć o miejsce w drużynie, to można mieć nadzieję, że w czwartek zagra też w rewanżu ze Sportingiem w Londynie.