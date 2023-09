Legia wreszcie pokazuje, że warto grać ładnie

Mimika i mowa ciała trenera mówiły wszystko - tracone bramki i przegrana, były dla niego, jak ciosy zadawane nożem w serce. Schodzący z boiska piłkarze gości też nie wyglądali na niezbyt zmęczonych i zrelaksowanych. Nawet jeśli zgodzimy się, że brakowało kilku graczy w drużynie z Birmingham (ale przecież także w Legii), to jej wartość i potencjał na papierze wciąż były nieporównywalnie większe. I chociaż goście bardzo starali się, żeby wyjechać z Warszawy z korzystnym wynikiem, Legia to tego dnia Legia zagrała z równie wielkim zaangażowaniem, sprytniejszym planem i wszystko wychodziło jej lepiej . A przy tym dopisało odrobinę więcej szczęścia, ale w tym momencie trzeba przypomnieć starą maksymę: szczęściu trzeba pomóc.

Pochwała pięknej gry

Jeśli ktoś twierdzi, że Aston Villa odpuściła ten mecz, to żeby być konsekwentnym, należałoby stwierdzić, że kilka dni później to Legia odpuściła sobie mecz z Górnikiem Zabrze. Bo przecież spotkanie na ławce zaczęli Josue, Paweł Wszołek czy Juergen Elitim. A jednak to w Warszawie zostały trzy punkty. I to po decydującym golu rezerwowego Igora Strzałka. Ci, co wyszli na boisko od pierwszej minuty, a potem ci, co na nim się pojawili, wykazali maksymalną determinację.