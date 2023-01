A może jednak Polak z zagranicznymi asystentami?

Prezes Cezary Kulesza przyznał dość jednoznacznie, że będzie to trener zagraniczny i że kontrakt został już wysłany i PZPN czeka tylko na akceptację drugiej strony. Mówi się też, że w sztabie nowego selekcjonera znajdzie się Polak, a może Polacy. Ale ja wcale się nie zdziwię, jeśli po przyszłotygodniowym posiedzeniu zarządu PZPN okaże się, że będzie całkiem odwrotnie - nowy opiekunem kadry zostanie jednak Polak. I w dodatku, dostanie do pomocy zagranicznych asystentów.

Dariusz Dziekanowski: Cezary Kulesza może zaskoczyć

No może z tymi zagranicznymi współpracownikami, to lekko przesadzam, ale zupełnie poważnie piszę, że nie zdziwi mnie, jeśli to, co dziś wydaje się przesądzone, mimo wszystko pozostanie tylko w sferze marzeń, a prezes Kulesza w przyszłym tygodniu wyjdzie do mediów, rozłoży ręce i powie: "Przepraszam, naprawdę próbowałem, ale jednak na dziś najlepszą opcją jest Michał Probierz".