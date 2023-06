Panthers Wrocław ze zwycięstwem na inaugurację European League of Football

Mecze z Hamburg Sea Devils od pewnego czasu są specjalnym wydarzeniem dla Panthers Wrocław. W 2021 roku to właśnie niemiecka drużyna pokonała wrocławian w półfinale European League of Football 30:27, a w zeszłym roku ostatecznie oba mecze potoczyły się na korzyść zespołu z Hamburga. W pierwszym spotkaniu w regulaminowym czasie padł remis 23:23, ale po dogrywce górą byli futboliści z Niemiec triumfując 26:23. W drugim meczu znacznie lepiej poradzili sobie już zawodnicy z Hamburga wygrywając 17:0, w związku z czym polski zespół miał tym razem sporo do udowodnienia swoim rywalom.