Grająca na zapleczu holenderskiej Eredivisie NAC Breda poinformowała, że zakontraktowała do końca sezonu Petera Hyballę, byłego szkoleniowca Wisły Kraków. Dla Niemca to już piąty zespół, licząc od maja 2021 roku. Powraca do Bredy po trzech latach. Celem drużyny będzie awansowanie do pierwszej ósemki, premiowanej przejściem do play-offów.