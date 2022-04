Zaskakująca inwestycja Milika. Piłkarz skorzystał z crowdfoundingu

W ostatnich miesiącach w mediach pojawiały się informacje o tajemniczej inwestycji Arkadiusza Milika. Napastnik Olympique Marsylia długo nie chciał ujawnić, w jakiej branży zamierza się rozwijać. Do tej pory mógł się pochwalić m.in. restauracją Food&Ball w Katowicach. Teraz okazuje się, że zawodnik reprezentacji Polski zainwestował w... gaming.

Milik tworzy aplikację

Wiadomo już, że Milik nawiązał współpracę z gamerem Patrykiem "Rojo" Rojewskim, którego na YouTube obserwuje ponad półtora miliona widzów. Piłkarz postanowił zaangażować się w tworzenie platformy gamingowej Day of Duel. Został nie tylko twarzą projektu, ale także inwestorem. Według planów, platforma pojawi się na rynku w 2023 roku.

- Robimy aplikację, która łączy sport i gaming. To pomysł, o którym myślałem od dawna. Spodobał mi się od razu, ale potrzebowałem troszeczkę czasu, aby wszystko przeanalizować i podjąć decyzję, że wchodzę w to na całego. I taką decyzję podjąłem - tłumaczy Interii Milik.



Zostać wspólnikiem Milika

Na początku tygodnia okazało się, że inwestorami platformy będą nie tylko Milik i "Rojo". Jak potwierdziła Interia, spółka piłkarza postanowiła skorzystać z crowdfoundingu na platformie Beesfund, czyli formy finansowania projektu przez społeczność. Na rynku pojawiło się 261 677 akcji firmy GGDAB o cenie emisyjnej 17,77 zł. Zbiórka ma potrwać do 19 maja, a jej celem jest zebranie przynajmniej 800 tys. zł. Docelowo cała emisja może przynieść kapitał sięgający 4,5 mln zł.



- Staraliśmy się najpierw uderzyć do naszych odbiorców, do najbliższych i im przekazać jak najwięcej informacji. Teraz chcemy uderzyć do ludzi z szerszego grona - wyjaśnia napastnik.

Kolejny piłkarz inwestuje w wirtualny świat

Milik to nie pierwszy polski piłkarz, który dołączył do wirtualnego świata. W przeszłości firmy branży gamingowej wspierał między innymi Robert Lewandowski. Piłkarz Bayernu Monachium został partnerem inwestycyjnym polskiego wydawcy Movie Games, znanego za sprawą tytułu "Drug Dealer Simulator", a także innej spółki związanej z grami, PlayWay (specjalnie z tej okazji została stworzona spółka RL9sport Games S.A.). Natomiast Karol Linetty postanowił zainwestować w Triggy, suplement diety dla e-sportowców oraz e-graczy.



Sebastian Staszewski, Interia