Teraz media podają oficjalnie, że wygrał zespół... serbski. Powodem sa przenosiny Spirit do Belgradu. Drużyna wcześniej działała w Moskwie i od dawna zrzeszała zawodników zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich. ten fakt wywołał wielkie kontrowersje w Ukrainie. Przypomnijmy, że ukraińskie władze wprowadziły przepisy zabraniające startowania wespół z Rosjanami, od których czasem wprowadzają wyjątki. Zawodnicy Spirit byli już w Kijowie oskarżani o zdradę. Ihor Żdanow oraz Myrosław Płachtoja zostali zdyskwalifikowani za występy z Rosjanami w e-sporcie.Szef ukraińskiej federacji e-sportowej UESF, Eduard Antiochin mówił wtedy: - Niektórzy zawodnicy nie potrafią zrozumieć, co stało się w naszym kraju i rozpoznać swoich czynów. Nie rozumieją, że Rosjanie nas zaatakowali i że brutalnie wtargnęli do naszego domu. Zapominają, ilu obywateli Ukrainy zginęło, straciło domy i dobytek, musiało opuścić swoje rodzime strony. Startując razem z Rosjanami, jednocześnie wyrażają zgodę na tę agresję i popierają państwo terrorystyczne. To niedopuszczalne. To torpedowanie wielkiego wysiłku militarnego Ukrainy oraz wysiłków na rzecz walki o izolację Rosji na arenie międzynarodowej, co też jest warunkiem ocalenia naszej ojczyzny.