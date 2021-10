Turniej CS:GO rangi Major na kanale Izaka oraz w Polsat Games

Fani Counter-Strike’a musieli czekać aż dwa lata na wydarzenie rangi Major. Turnieje tej kategorii cieszą się najwyższym prestiżem z powodu niezwykle trudnej ścieżki kwalifikacji, piekielnie silnej obsady oraz ogromnej puli nagród. Tak właśnie będzie w przypadku tegorocznych Mistrzostw Świata w grze Counter-Strike: Global Offensive, które odbędą się w sztokholmskiej Avicii Arenie.



Organizatorzy planują przywrócić pełną krasę turniejom LAN-owym, a więc rozgrywanym twarzą w twarz. I właśnie dlatego turniej PGL Major Stockholm 2021 odbędzie się z udziałem publiczności, a najlepsze drużyny z całego świata będą mogły ponownie poczuć doping tysięcy kibiców siedzących na trybunach. Każdy turniej rangi Major przyciąga ogromną uwagę fanów Counter-Strike’a. Wydarzenia tej serii są niezaprzeczalnie najważniejszymi rozgrywkami CS:GO, a tegoroczne, odbywające się w Sztokholmie, jest historyczne. Po raz pierwszy uczestnicy będą walczyć o pulę nagród wynoszącą aż 2 miliony dolarów.

Reklama

Agencja gamingowa Fantasyexpo jest odpowiedzialna za polską transmisję z tego wydarzenia. Relacja nadawana będzie ze studia Polsat Games w Warszawie, przy współpracy z firmą FRENZY. Dzięki temu rozgrywki w języku polskim będzie można oglądać zarówno na kanale Piotra “izaka" Skowyrskiego w serwisie Twitch (twitch.tv/izakooo), jak również najciekawsze spotkania będą dostępne na kanale TV Polsat Games.

PGL Major Stockholm 2021 to wydarzenie, które obrosło legendą jeszcze przed startem. Złożyło się na to kilka czynników - jest to pierwszy Major od dwóch lat, który nie tylko przywróci publikę na trybuny, ale również oferuje historycznie dużą pulę nagród - dwa miliony dolarów. W turnieju mamy także polskie akcenty, których poczynania będzie chciało śledzić wielu fanów, a to wymaga nietuzinkowego podejścia. Dlatego cieszę się ze współpracy z FRENZY, bo wiem że nasze zespoły odpowiedzialne za transmisję, dołożą wszelkich starań aby spełnić oczekiwania społeczności. Ponadto mogę dodać mały spoiler - dzięki naszemu doświadczeniu osoby niesłyszące także będą mogły się cieszyć pełnią widowiska w trakcie dwóch ostatnich dni finałowych! - mówi Bartosz Wilczek, Head of Esports, Fantasyexpo



- Powrót najlepszych drużyn świata na Majora po dwóch latach przerwy to bezsprzecznie symboliczna chwila. Cieszymy się więc, że jako FRENZY możemy współtworzyć tę historię i dzięki współpracy z agencją Fantasyexpo wyprodukować polską transmisję - mówi Marcin Kilar, Dyrektor Zarządzający FRENZY. - Rozgrywki o tak wielkim prestiżu zasługują na najwyższe standardy realizacji. Dołożymy więc wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom esportowych kibiców. Widzom już dziś możemy zagwarantować, że Majora śledzić będą mogli nie tylko na kanale najpopularniejszego komentatora w kraju - Izaka, ale także w telewizji Polsat Games.

Wydarzenie wystartuje już 26 października i będzie podzielone na trzy etapy, każdy po cztery dni meczowe. Dokładny terminarz wygląda następująco:

Faza Nowych Pretendentów (26.10 - 29.10)

5 rund w systemie szwajcarskim

mecze eliminacyjne i mecze o awans w formacie BO3

pozostałe mecze w formacie BO1

Faza Nowych Legend (30.11 - 02.11)

5 rund w systemie szwajcarskim

mecze eliminacyjne i mecze o awans w formacie BO3

pozostałe mecze w formacie BO1

Faza pucharowa (04.11 - 07.11)

drabinka pojedynczej eliminacji

wszystkie mecze w formacie BO3



W turnieju wystąpią najlepsze 24 drużyny świata, które przez ostatnie dwa lata rywalizowały o punkty niezbędne do awansu na Majora.



Lista uczestników prezentuje się następująco:

Legendy

Ninjas In Pyjamas

Team Vitality

G2 Esports

FURIA

Team Liquid

Evil Geniuses

Natus Vincere

Gambit Esports

Pretendenci

Astralis

ENCE

BIG

Movistar Riders

Heroic

mousesports

paiN Gaming

Team Spirit

Konkurenci

Copenhagen Flames

FaZe Clan

GODSENT

Virtus.pro

Entropiq

Sharks Esports

TYLOO

Renegades

Fantasyexpo odpowiada również za transmisję w innych europejskich krajach - fani Counter-Strike’a z Polski, Litwy, Łotwy, Czech, Estonii, Bułgarii oraz Rumunii mogą liczyć na relację z rozgrywek w swoich rodzimych językach. Jest to kolejna przestrzeń współpracy pomiędzy Fantasyexpo oraz PGL. Agencja niedawno poinformowała o uzyskaniu statusu oficjalnego i wyłącznego partnera marketingowo-biznesowego PGL, który uprawnia ją do obsługi oraz pozyskiwania partnerów reklamowych zarówno dla transmisji lokalnych, jak i globalnej.

FRENZY to dom produkcyjny odpowiadający za realizację contentu emitowanego m.in. w kanale Polsat Games. FRENZY odpowiedzialne jest również za produkcję transmisji z topowych, esportowych wydarzeń w Polsce - są to m.in. Ultraliga Mistrzostwa Polski w League of Legends oraz Teamfigt Tactics, Rainbow Six Polish Masters, a także Polska Liga Esportowa.