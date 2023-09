Nie żyje młody esportowiec. Dzień przed śmiercią świętował 23. urodziny

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w niedzielę zmarł 'DaveeyS'. Nie ma sposobu na to, aby złagodzić ból. Wszystkich nas to zaskoczyło. 'DaveeyS', Santi, był spektakularnym graczem i pierwszorzędnym kolegą z drużyny. Charakterystyczna była dla niego pokora i ciężka praca. Był dumny, że może inspirować, reprezentować swój kraj i region na najwyższym poziomie globalnej rywalizacji w Valorancie. To było jego marzenie, które się spełniło. Wszyscy w KRU wspieramy jego rodzinę oraz przyjaciół w tym trudnym momencie. Prosimy też całą społeczność, aby wspierała ich swoją siłą i miłością

~ można przeczytać w oficjalnym komunikacie.