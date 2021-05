MSI. Korea czy Chiny z triumfem? Europa wciąż w grze

Do fazy play-off turnieju Mid-Season Invitational w grze League of Legends awansowały cztery drużyny: koreańskie DWG KIA, chińskie Royal Never Give Up, europejskie MAD Lions oraz PSG Talon z regionu Azji Południowo-wschodniej. Teraz przed nami ostatni już etap "małych mistrzostw świata". Faworytami są drużyny z Korei oraz Chin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Jankowski z nagrodą w kategorii Esport (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Reklama

Na pierwszej pozycji po drugim etapie zmagań uplasowało się DWG KIA. Urzędujący mistrzowie świata dwukrotnie przegrali z RNGU, ale nie dali się pokonać nikomu innemu i zakończyli rywalizację z najlepszym bilansem w stawce (8-2). Na drugim miejscu uplasowali się mistrzowie Chin z Royal Never Give Up (7-3), a awans zapewniło sobie także PSG Talon z Hongkongu (6-4) i europejskie MAD Lions (5-5).

Reklama

Ze zmaganiami pożegnało się amerykańskie Cloud9 (3-7) i australijskie Pentanet.GG (1-9). Odpadnięcie właśnie tych drużyn nie jest zaskoczeniem, choć C9 miało tutaj szansę na sprawienie sensacji. O losach czwartego miejsca zadecydowała przegrana amerykańskiej formacji z PSG Talon i triumf MAD Lions nad RNGU w ostatnim meczu tego etapu.

W półfinałach DWG KIA podejmie MAD Lions, a RNGU stanie naprzeciwko PSG Talon. Zwycięzcy tych spotkań zmierzą się ze sobą w wielkim finale, który zdecyduje o tym, kto zatriumfuje w tegorocznych "małych mistrzostwach świata". Wygrywając, reprezentanci Korei staliby się pierwszą od 2017 roku drużyną, która po wygraniu mistrzostw świata, potem zatriumfowała także w drugim najważniejszym turnieju w kalendarzu.

Faza play-off rozpocznie się 21 maja. Transmisja od godziny 15 na kanale Polsat Games.

RF