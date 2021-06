AGO Rogue to jedyna ekipa w stawce, która przystąpiła do letniego sezonu w identycznym składzie, w jakim występowała na wiosnę. Mistrzowie Polski mają za sobą niezbyt udany występ na ostatnim European Masters, ale z pewnością dysponują potencjałem pozwalającym myśleć o znacznie lepszym występie w Europie w tym splicie. Zrobili zresztą już pierwszy krok w tym kierunku, w pierwszym meczu ligowym pokonując mocne K1CK.

Finaliści ostatniego splitu Ultraligi nie zaczęli więc kolejnego sezonu w wymarzonym stylu. To jednak dopiero pierwszy mecz sezonu, a K1CK w tym splicie dysponuje bardzo ciekawą piątką. Obok polskiego tria weteranów Puki Style-Matisław-Raxxo, znalazło się też miejsce dla interesującej dwójki graczy z Bałkanów w postaci dżunglera Stefana "Stefana" Nikolicia i toplanera Toniego "Sacre" Sabalicia. Ten ostatni jest kolejnym w Ultralidze zawodnikiem z przeszłością w LEC.

Dobry start dla KNF i PDW

Triumfy na swoich kontach zapisały też drużyny Komil&Friends i PDW. W barwach tego pierwszego zespołu zadebiutował Damian "Damien" Filipow, wracający do kraju z Beneluksu. Z kolei druga z wymienionych ekip to nowa iteracja zasłużonego na polskiej scenie Pompa Team. Jedynym graczem, który pozostał w drużynie jest jednak Sebastian "Color" Czyżyk, a w zespole znalazło się miejsce dla "powracających" do ekipy Mateusza "Czajka" Czajki i Bruno "Brunessa" Freunda. To wszystko sprawia, że PDW jest jedną z ekip, które na pewno warto obserwować w tym splicie.

Falstart w wykonaniu IHG

Innym zespołem, na który warto zwrócić uwagę, jest Illuminar Gaming. Organizacja skompletowała bardzo ciekawy skład, w którym znalazło się miejsce dla Dominika "Zamulka" Bieli, który był fenomenem ubiegłych rozgrywek w barwach devils.one, czy Tomasza "Eścika" Skwarczyńskiego, który nieźle radził sobie ostatnio w Portugalii. IHG zakontraktowało też Kamila "Lequ" Rosika i Krystiana "Chrisa" Dobrzańskiego, którzy ostatnio występowali wspólnie we włoskiej Romulei. Trenował ich tam zresztą Bartłomiej "VoV" Ryl, dla którego obecny split to wielki powrót do Illuminar. IHG na inaugurację nieoczekiwanie przegrało jednak z ESCA Gaming, prowadzonym przez powracającego po e-sportowej przerwie Dawida "Dawidsonka" Trojanowskiego.



