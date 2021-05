Anonymo musiało uznać wyższość Ninjas in Pyjamas, które zwyciężyło 16:14 w dogrywkowej rundzie podczas turnieju Flashpoint w CS:GO. Przypomnijmy, że w wyniku nacisków NiP polski zespół został zmuszony do powtórzenia meczu pomimo wcześniejszego zwycięstwa, co powszechnie uważa się za skandal.

Sytuacja od kilku dni jest szeroko komentowana w świecie e-sportowym. Ninjas in Pyjamas, zasłaniając się problemami z internetem, zgłosiło do organizatora turnieju protest, domagając się powtórzenia ostatniej rundy spotkania. Flashpoint nieoczekiwanie na ten posulat przystał, nakazując polskiej formacji przystąpienie do powtórzonego meczu, w dodatku informując o tym... na kilka godzin przed jego rozpoczęciem.

Anonymo długo nie chciało się pogodzić z takim werdyktem, który jest precedensem na e-sportowej scenie. Tym bardziej, że jeszcze w trakcie starcia polski zespół proponował rywalom oraz organizatorom rozwiązania mające na celu rozegranie spotkania w komfortowych warunkach. Te sugestie zostały zignorowane, a dokończony mecz zakończył się triumfem Polaków. Szybko okazało się jednak, że to niczego nie rozstrzyga.



Ostatecznie, po trójstronnych rozmowach pomiędzy zainteresowanymi stronami okazało się, że do rewanżu faktycznie dojdzie, choć w innym niż początkowo przewidywano terminie. Pomimo ogromnej woli walki i dobrej gry, Anonymo poległo w tym kluczowym starciu, przegrywając wynikiem 14:16 i to szwedzko-duńska ekipa awansowała dalej. Więcej niż o samym wyniku mówiło się o machinacjach, które stały się udziałem Ninjas in Pyjamas oraz Flashpoint. Poparcie dla polskiej drużyny wyraziły znane osobistości świata CS:GO z Duncanem "Thorinem" Shieldsem na czele, dla których decyzja organizatorów była całkowicie sprzeczna z duchem e-sportu.



To jednak nie koniec udziału Anonymo w zmaganiach w ramach turnieju Flashpoint. Polska drużyna spadła do drabinki przegranych i teraz nie może już sobie pozwolić na kolejne potknięcie, ale póki co utrzymuje się w grze. Zaraz po porażce z NiP pokonała duńskie HYENAS. Teraz zmierzy się natomiast z francuskim Double Poney.

