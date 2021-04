Illuminar Gaming pokonuje francuski Vitality.Bee 2-0 w decydującym meczu podczas fazy play-in European Masters. Dzięki temu polski zespół gwarantuje sobie awans od turnieju głównego, w którym zmierzy się z najlepszymi formacjami z lig regionalnych.

Pojedynek pomiędzy IHG a Vitality.Bee od początku zapowiadał się na szlagier etapu play-off turnieju wstępnego. Trzeci zespół Ultraligi mierzył się bowiem z trzecią drużyną bardzo mocno obsadzonych w tym sezonie francuskich rozgrywek. Dodatkowego smaczku spotkaniu dodawał fakt, że trenerem ekipy z LFL jest Polak, Mateusz "Tasz" Borkowski, a miejsce na górnej alei zespołu zajmuje kolejny z naszych rodaków, Miłosz "Raven" Domagalski. Interesująco zapowiadał się przede wszystkim pojedynek Ravena z Dawidem "MeLoNiKiem" Ślęczką, toplanerem IHG i wiodącą postacią polskiego zespołu.

Od początku Vitality.Bee postawiło naszym reprezentantom twarde warunki i bardzo rozważnie poruszało się po mapie, konsekwentnie zdobywając przewagę na poszczególnych liniach. Skutecznie uniemożliwiało też IHG wykorzystanie wczesnego potencjału Nidalee i Nocturna. Z każdą minutą francuski zespół naciskał coraz mocniej, a Polacy mieli problem ze znalezieniem skutecznych odpowiedzi. Jednak fantastyczna walka w 21. minucie i idealne użycie superumiejętności przez Melonika sprawiły, że IHG wygrało potyczkę, którą pomogła polskim zawodnikom odwrócić losy meczu. Illuminar Gaming szybko zabezpieczyło wzmocnienie Barona Nashora, przejęło inicjatywę i umiejętnie rotowało po mapie. Kolejne walki wciąż stawiały sytuację na ostrzu noża i raz jedna, raz druga drużyna wychodziła z nich zwycięsko. W końcu jednak zdecydowane zwycięstwo IHG pozwoliło Polakom zabezpieczyć kluczowe wzmocnienia, a potem stopniowo zamknąć pierwszą mapę swoim zwycięstwem.

Druga odsłona pojedynku zaczęła się bardzo spokojnie, ale w końcu to IHG udało się przelać "pierwszą krew", która wpadła na konto Mateusza "Czajka" Czajki grającego Yone. Jednak to Vitality.Bee zabezpieczyło pierwszego Rift Heralda, który skutecznie użyty, dał francuskiej ekipie mnóstwo złota. Raven i spółka zabili też dwa pierwsze smoki i sytuacja zaczynała się komplikować. Illuminar Gaming znów znalazło fantastyczną potyczkę na górnej alei, która przyniosła kilka eliminacji i wieżę. To pozwoliło na kilka minut przejąć inicjatywę, ale zespół z LFL wcale nie zamierzał się poddawać. Kolejny Rift Herald pozwolił francuskiej formacji na mocne przepchnięcie środkowej alei i odwrócenie sytuacji. To mógł być problem, zważywszy na niezłe skalowanie po stronie Vitality.Bee, ale IHG ponownie znalazło kilka świetnych walk drużynowych. W tej kluczowej, pod własną bazą, zupełnie zdeklasowali rywali i ruszyli w kierunku ich Nexusa, zabezpieczając zwycięstwo 2-0 w całej serii. Dzięki temu przypieczętowali też awans do turnieju głównego.

Jednocześnie zakończył się mecz pomiędzy brytyjskim Fnatic.Rising, trenowanym przez Pawła "Delorda" Szablę, oraz G2 Arctic, w barwach którego występuje Bartłomiej "Fresskowy" Przewoźnik. Hiszpańska formacja zwyciężyła w tym prestiżowym starciu akademii 2-0 i to ją zobaczymy w dalszej fazie zmagań.

O awans do turnieju głównego powalczą jeszcze niemieckie FC Schalke 04 Evolution, które zmierzy się z belgijskim KV Mechelen oraz bałkańskie Z10 ESHARK, które stanie naprzeciw włoskiego Mkers z Arturem "Zwyroo" Trojanem w składzie.

Turniej główny rozpocznie się już 14 kwietnia. Wezmą w nim udział aż trzy polskie drużyny: AGO Rogue oraz K1CK. AGO Rogue będzie losowane z pierwszego koszyka, natomiast K1CK z drugiego. Illuminar Gaming, jako kwalifikant, zostało umieszczone w czwartej puli drużyn. Transmisję zmagań można będzie oglądać na kanale Polsat Games.

Rafał "RaFeL" Fiodorow