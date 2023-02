Absurdalne zwroty w sprawie Brazylijki. 116 lat więzienia

Victorio w latach 2013-2017 prowadziła wraz z ówczesnym mężem sklep internetowy. Rzecz w tym, że towary, które tam sprzedawali nigdy finalnie nie docierały do klientów. Brazylijski sąd w 2020 roku podjął decyzję o wyroku skazującym, według którego miała ona spędzić w więzieniu 116 lat. W drugiej instancji znacząco go skrócono, bo do 3 lat i 9 miesięcy w zawieszeniu, była zawodniczka CS:GO w praktyce nigdy jednak nie straciła wolności.