Kamil Wilczek strzelił gola w dzisiejszym spotkaniu Broendby, ale jego drużynie ostatecznie nie udało się wygrać. Dla polskiego napastnika było to wyjątkowe trafienie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwa gole Grzegorza Krychowiaka w meczu ligi rosyjskiej. Wideo INTERIA.TV

Kamil Wilczek zdobył honorowe trafienie w 76. minucie spotkania. Były zawodnik m.in. Piasta Gliwice został najskuteczniejszym ligowym strzelcem w historii Broendby. Polak obecnie ma na swoim koncie 70 bramek w barwach duńskiego klubu. Wcześniej rekord należał do Ebbe Sanda, który w 1998 roku został nawet wybrany piłkarzem roku w Danii.

Reklama

Polak przewodzi także w klasyfikacji strzelców swojej ligi. Do tej pory udało mu się zebrać 15 bramek, a ponadto zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji Złotego Buta. Wilczek przeszedł do Broendby w styczniu 2016 roku. Do tej pory wystąpił w 160 spotkaniach, w których zdobył 90 bramek (wszystkie spotkania, nie tylko ligowe) oraz zaliczył 25 asyst.



Superliga - wyniki, terminarz, tabela

PA



17. kolejka Dania - Superliga

2019-11-24 18:00 | Stadion: Ceres Park & Arena | Widzów: 14043 | Arbiter: M. Krogh Aarhus Gymnastikforening Broendby IF 2 1 DO PRZERWY 1-0 M. Bundu 32' P. Mortensen 66' K. Wilczek 76'

2 1 Aarhus Gymnastikforening Broendby IF Schwäbe Hermannsson Jung Larsson Maxsø Rosted Hedlund Frendrup Kaiser Wilczek Mensah Eskelinen Backman Hausner Højer Nielsen Munksgaard Thorsteinsson Amini Blume Poulsen Bundu Mortensen SKŁADY Aarhus Gymnastikforening Broendby IF William Eskelinen Marvin Schwäbe Niklas Backman 82′ 82′ Hjörtur Hermannsson Sebastian Lund Hausner 68′ 68′ Anthony Jung Casper Højer Nielsen Johan Larsson Alexander Munksgaard 35′ 35′ Andreas Maxso 82′ 82′ Jón Dagur Thorsteinsson 21′ 21′ 46′ 46′ Sigurd Rosted Mustafa Amini Simon Hedlund Bror Blume 79′ 79′ Morten Frendrup Nicolai Poulsen Dominik Kaiser 32′ 32′ 71′ 71′ Mustapha Bundu 76′ 76′ 85′ 85′ Kamil Wilczek 66′ 66′ 90′ 90′ Patrick Mortensen Kevin Mensah REZERWOWI Kasper Kristensen Michael Tørnes 82′ 82′ Kevin Diks Anton Skipper Hendriksen Frederik Tingager Jesper Lindstrøm 71′ 71′ Jakob Ankersen 46′ 46′ Hany Mukhtar Benjamin Hvidt Simon Tibbling Gift Links 79′ 79′ Lasse Vigen Christensen 90′ 90′ Nicklas Helenius 82′ 82′ 87′ 87′ Samuel Mráz

STATYSTYKI Aarhus Gymnastikforening Broendby IF 2 1 Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 8 8 Strzały na bramkę 4 5 Rzuty rożne 3 3 Faule 12 15 Spalone 5 1