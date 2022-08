Kłopotów Polaka ciąg dalszy! Właśnie zyskał poważnego konkurenta w klubie

Paweł Czechowski Superliga

Kamil Grabara ma za sobą naprawdę niełatwy czas - bramkarz bowiem właśnie wraca do zdrowia po poważnej kontuzji, jakiej nabawił się w meczu duńskiej ekstraklasy. Jakby tego było mało, to właśnie zyskał w swojej drużynie poważnego konkurenta - we wtorek FC Kopenhaga ogłosiła bowiem, że z klubem związał się Mathew Ryan, a więc piłkarz mający m.in. doświadczenie w Premier League i Primera Division.

Zdjęcie Kamil Grabara od teraz będzie rywalizować o miejsce w bramce FC Kopenhaga z Mathew Ryanem / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER - Twitter FC Kopenhaga / East News