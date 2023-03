W ślady "The Reds" poszli mistrzowie Danii - FC Kopenhaga , którzy przed własną publicznością takim samym wynikiem rozbili Odense . Między słupkami ekipy z Parken stanął oczywiście Kamil Grabara , który po raz kolejny w tym sezonie zachował czyste konto .

Znakomita seria Grabary podtrzymana

To szósty ligowy mecz z rzędu , w którym 24-latek nie puścił gola, a zarazem siódmy w obecnym sezonie duńskiej Superligi . Bramkarz reprezentacji Polski przedłużył tym samym swoją imponującą serię i pozostaje niepokonany już od 540 minut .

Jeśli dodamy do tego pierwsze spotkanie ćwierćfinałowego dwumeczu Pucharu Danii, w którym Kopenhaga pokonała 1:0 Vejle , da nam to łącznie aż 630 minut bez puszczonej bramki .

Polak jest bezsprzecznie jednym z najlepszych golkiperów w lidze duńskiej , a doskonale spisywał się w tym sezonie również w rozgrywkach europejskich. Za występ przeciwko Manchesterowi City w Lidze Mistrzów, głośno chwalił go, chociażby Pep Guardiola .

Grabara do stolicy Danii trafił latem 2021 roku z Liverpoolu. Wcześniej był dwukrotnie wypożyczany do innego duńskiego zespołu - Aarhus GF. Z obecnym klubem sięgnął w ubiegłym sezonie po mistrzostwo kraju. Aktualnie FC Kopenhaga zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli, ze stratą trzech punktów do FC Nordsjælland.