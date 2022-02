Jack Wilshere ma wciąż zaledwie 30 lat, ale zdążył w trakcie swojej piłkarskiej kariery zaliczyć już naprawdę sporą serię kolejnych wzlotów i upadków. Anglik do wielkiego futbolu wchodził jako gracz Arsenalu, którego zresztą jest wychowankiem i start - trzeba przyznać - miał naprawdę obiecujący.

Jack Wilshere był w Arsenalu wielkim talentem. Jego karierze przeszkodziły kontuzje

Środkowy pomocnik był swego czasu uważany za wielki talent i jeden z "napędów" londyńskiej drużyny, ale niestety potem zaczął się zmagać z coraz to nowymi kontuzjami, które zahamowały rozwój jego kariery. Pierwszym sygnałem wskazującym na to, że jego kariera na Emirates Stadium dobiega końca, było wypożyczenie do AFC Bournemouth w sezonie 2016/2017. W ekipie "Wisienek" nie zdołał się odbudować, a rok później dołączył do West Ham United.

Stamtąd powrócił do Bournemouth już w ramach pełnoprawnego transferu, ale ta przygoda nie potrwała zbyt długo. Latem ubiegłego roku rozstał się z klubem i... przepadł jak kamień w wodę.

Przez dobrze ponad sześć miesięcy Wilshere nie był w stanie znaleźć sobie nowego pracodawcy - być może w dużej mierze z powodu opinii "szklanego" zawodnika. Ratowało go to, że "Kanonierzy" zaprosili go do wspólnych treningów, ale o zakontraktowaniu na nowo 30-latka nie było absolutnie mowy. W międzyczasie Anglik brał również udział w zajęciach sportowych z Como (drużyna z włoskiej Serie B).

Jack Wilshere w duńskim Aarhus GF. Czy Anglik powróci na dawne tory?

Teraz jednak nastąpiło nowe otwarcie w jego karierze - zawodnik podpisał bowiem kontrakt z Aarhus GF, ekipą z duńskiej ekstraklasy. Co ciekawe klub w zapowiedzi transferu odniósł się właśnie do dawnych występów Wilshere'a dla Arsenalu:

Umowa między pomocnikiem i Aarhus ma być ważna do 30 czerwca, ale jeśli wszystko będzie przebiegać prawidłowo, to z całą pewnością dojdzie do prolongaty.

Jack Wilshere w Aarhus GF zagra z Dawidem Kurminowskim

Aarhus GF to obecnie siódma drużyna duńskiej Superligaen. "De Hvide", czyli "Biali" otwierają w tabeli ligowej grupę spadkową. Zawodnikiem AGF jest m.in. Polak, Dawid Kurminowski, który do klubu dołączył w 2021 r. Wcześniej z sukcesami reprezentował on barwy słowackiego MŠK Žilina - w sezonie 2020/2021 z 19 bramkami na koncie został on nawet królem strzelców ekstraklasy naszych południowych sąsiadów.

Kiedy Wilshere i Kurminowski po raz pierwszy będą mieć okazję do wspólnej gry? Być może już w najbliższych dniach, bowiem Aarhus kolejne spotkanie rozegra już 25 lutego z Vejle.

