Zbigniew Boniek z radą dla nowego selekcjonera. "Niech się teraz koncentruje"

Dla Czesława Michniewicza poniedziałek był niezwykły dniem. 51-latek został zaprezentowany w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes Cezary Kulesza podjął decyzję i rozpętał burzę.

Dużym problemem okazała się przeszłość Michniewicza. Szkoleniowiec przed laty pozostawał w kontakcie z "Fryzjerem", działaczem piłkarskim skazanym za korupcję. Z tego względu na opiekuna kadry posypały się gromy.





Zbigniew Boniek zabrał głos po konferencji prasowej Czesława Michniewicza

Co na to Zbigniew Boniek, który przed laty zatrudniał Michniewicza w roli selekcjonera kadry U-21? Były szef PZPN umieścił krótki wpis w mediach społecznościowych.



- Ważny dzień się kończy. Selekcjoner niech się teraz koncentruje na dwóch ( oby) meczach, które dadzą naszej reprezentacji przepustkę do Kataru. Proponuje zaprosić, pogadać i wypić kawę z red @dominikpanek i @SzJadczak Ps. Zostawmy prokuraturę w spokoju - napisał.