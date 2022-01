Stanisław Czerczesow skomentował zatrudnienie Czesława Michniewicza. Jednoznaczna deklaracja!

Zatrudnienie Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski odbiło się szerokim echem nie tylko w naszym kraju. O 51-letnim trenerze obszernie piszą media w Rosji. Dziennikarze m.in. zwrócili uwagę na kontrowersyjną przeszłość szkoleniowca .

Czesław Michniewicz nowy trenerem reprezentacji Polski. Jest komentarz Stanisława Czerczesowa

Głos w tej sprawie zabrał też Stanisław Czerczesow. Były selekcjoner reprezentacji Rosji doskonale jest znany w Polsce. Przed laty z sukcesami prowadził drużynę Legii Warszawa, zaś kilka miesięcy temu był łączony z polską kadrą. Czerczesow nie został zatrudniony przez PZPN, bo jeszcze przed rezygnacją Paulo Sousy znalazł nowego pracodawcę. Został trenerem węgierskiego Ferencvarosu.



57-latek w rozmowie z "Match TV" został poproszony o komentarz do zmiany trenera w polskiej reprezentacji.



Stanisław Czerczesow może pomóc rosyjskiej kadrze przed meczem z Polską

- Dla mnie on nie jest tajemnicą, ale kolegą i towarzyszem. Kiedy byłem zatrudniony w Legii, oglądałem wiele spotkań drużyn Michniewicza, by poznać jego pomysł na grę i się na niego przygotować - oznajmił.



Przypomnijmy, że polscy piłkarze w walce o mundial w Katarze zagrają właśnie z Rosją. Ten mecz zaplanowano na 24 marca. Czerczesow zadeklarował, że jest gotów pomóc obecnemu selekcjonerowi "Sbornej".



- Chodzi o to, by pomagać zespołowi. Może być jeden, drugi, trzeci trener, ale drużyna narodowa jest tylko jedna. I tu nie będzie problemów. Na pewno będę trzymał kciuki za naszą reprezentację. Życzę jej, by przeszła dalej - zakończył.



