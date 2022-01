Rosjanie bardzo uważnie śledzą to, co dzieje się wokół naszej drużyny narodowej. Wszystko przez fakt, że 24 marca zmierzą się z nami w meczu pierwszej fazy baraży o awans na mistrzostwa świata. Tuż po ogłoszeniu nominacji dla Michniewicza pojawiło się w tamtejszych mediach sporo komentarzy.

Rosyjski ekspert komentuje nominację dla Michniewicza

Jednym z tych, który zabrał głos był dziennikarz "Match TV", Dmitrij Guberniew. Jest on zdania, że słabością Polski staje się to, że nie była w stanie nawiązać współpracy z Andrijem Szewczenką. - Ta nominacja podgrzałaby atmosferę, dodała pieprzu. Gorycz polskiej porażki będzie jednak ostatecznie silniejsza, bo w Rosji przegra, mając trenera ze swojego kraju - powiedział, cytowany przez "Championat".



- Polacy mieli szansę, by zatrudnić Szewczenkę, który wie, jak trzymać Rosję z daleka od dużych imprez. Poszli jednak własną drogą która, jak mówił jeden z moich kolegów, doprowadzi ich do porażki - ocenił.



Należy tu zaznaczyć, że do końca nie wiadomo, czy szansa na zatrudnienie "Szewy" faktycznie istniała - na przeszkodzie stał bowiem fakt, że jest on formalnie związany umową z Genoa CFC.



Czesław Michniewicz poprzednio pracował z Legią Warszawa, z którą rozstał się w październiku ubiegłego roku. Wcześniej pełnił rolę selekcjonera kadry U-21, był również zatrudniony w Pogoni Szczecin i Lechu Poznań.



