Piechniczek apeluje ws. Michniewicza. "Nawołuję jako były trener kadry"

Wybór Czesława Michniewicza na nowego selekcjonera reprezentacji Polski budzi mieszane uczucia. Zwolennicy szkoleniowca podkreślają, że 51-latek ma swój pomysł na futbol, który konsekwentnie realizuje. Z kolei przeciwnicy zwracają uwagę na znajomość Michniewicza z Ryszardem F. "Fryzjerem", który został skazany za kierowanie piłkarską mafią.

Antoni Piechniczek skomentował wybór Cezarego Kuleszy

Antoni Piechniczek wystosował apel w tej sprawie. Dwukrotny selekcjoner reprezentacji Polski nie ma wątpliwości, że "Biało-Czerwoni" potrzebują wsparcia niezależnie od zamieszania wokół Michniewicza.



